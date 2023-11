Ärger um nach Rettung wieder ausgesetzte Katze

Montag, 6. November: Tierfreunde entdeckten eine streunende, offensichtlich hungrige Katze am Parkplatz der McDonald‘s-Filiale Mondsee in Oberösterreich - in der Nähe die Autobahn inmitten eines Industrie- und Gewerbegebietes. In Sorge um das Wohlergehen des Vierbeiners wurde er gesichert und „notdürftig kurzerhand im Auto untergebracht“, wie Leserin Michaela W. auf Facebook schildert. Anschließend alarmierte man die Österreichische Tierrettung, welche das Tier abholen sollte. Ab hier gibt es zwei verschiedene Sichtweisen auf die Geschehnisse.