Aserbaidschan schlägt Schweden - zittert Belgien?

Österreich vor Gruppen-Triumph?

Österreich übernimmt mit dem 2:0-Erfolg gegen Estland die Tabellenführung in Gruppe F. Sollte Belgien am Sonntag (18 Uhr) gegen Aserbaidschan nicht gewinnen, hat die ÖFB-Elf Platz eins und damit eine hervorragende Ausgangsposition für die EM 2024 sicher. Denn bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg würde man aus einem der ersten beiden Lostöpfe gezogen werden.