Beitrittsgespräche: Ist die Ukraine schon EU-reif?

Bis 24. Februar 2022 galt es als ausgeschlossen und nicht einmal in den kühnsten Träumen vorstellbar, dass die Ukraine in absehbarer Zukunft Teil der Europäischen Union werden könnte. Doch der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland bedeutet auch in dieser Hinsicht eine Zeitenwende. Putins Invasion sorgte für eine rasche Annäherung der Ukraine an Europa, im Juni, nur vier Monate nach Kriegsbeginn, erhielt das Land den Status als Beitrittskandidat. Und nun also der nächste Schritt.