Benkos Signa Prime braucht zwei Milliarden Euro

Für die Dauer der Restrukturierung nehme der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz „eigenverantwortlich die Interessen der Familie Benko Privatstiftung wahr“, so ein Signa-Sprecher am Donnerstag. Wie lange diese Restrukturierung dauere, lasse sich heute nicht abschätzen. „Wichtig ist: Der Prozess benötigt Ruhe und Fokussierung.“ Geiwitz will bis Ende November einen ersten Plan vorlegen.