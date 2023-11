Wie geht es in der Causa Michorl beim LASK weiter?

Wie erwartet war der Aufschrei nach der verbalen Entgleisung von LASK-Mittelfeldspieler Peter Michorl gegenüber einem vermeintlichen Fan von BW Linz groß. Der 28-Jährige hatte diesem wie berichtet via Instagram geschrieben: „Du legst dich da mit dem Falschen an. Wenn ich will, werden dich die Jungs suchen und jagen dich durch ganz Linz“.