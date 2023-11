Bio versus Günstig: Quo vadis, Fleischkonsum?

In Österreich gibt es 1,8 Millionen Rinder - und doch ist oft unklar, aus welchen Bedingungen unser Rindfleisch stammt. Der Verein „Land schafft Leben“ enthüllt nach zwei Jahren Recherche die Diskrepanz zwischen unseren Ansprüchen und dem tatsächlichen Konsumverhalten. Demnach fordern Konsument:innen Weidehaltung, greifen aber weiterhin zu günstigem Fleisch. „Land schafft Leben“ plädiert für verpflichtende Herkunftskennzeichnungen und klare Infos zur Tierhaltung. So soll der Konsument wissen, woher sein Fleisch stammt und die Bauern sollen gestärkt werden. Wie stehen Sie zu diesem Thema: Achten Sie beim Kauf von Fleisch auf Biokennzeichnung? Entscheiden Sie im Zweifelsfall anhand von Kilopreis oder Tierwohl? Teilen Sie Ihre Ansicht und Handhabe gerne in den Kommentaren mit.