„Vom Starthaus sehe ich bis in mein Wohnzimmer“

Nach einer zähen Saison 2021/22 zeigte die Formkurve des Polizei-Schülers im letzten Winter deutlich nach oben. Siebenmal (inklusive Platz 13 bei der WM) landete Fabio in den Top 15. Okay, aber für Gstrein nicht gut genug. „Ich wollte solide Ergebnisse, bin manchmal mit der Handbremse gefahren, um nicht wieder bei einem Großereignis zuschauen zu müssen“, sagt Gstrein. Eigentlich gut, dass diesmal weder Olympia noch WM warten. Da kann also ohne Rücksicht auf Verluste attackiert werden. Was auch notwendig ist, schließlich ist der Kreis der Podestkandidaten im Slalom besonders groß. „Da können mindestens 20 Leute gewinnen.“ Nicht mehr dabei ist leider Norwegens Jungstar Lucas Braathen. „Sein Rücktritt im Alter von 23 Jahren war schon ein gscheiter Schock für alle.“ Durch Braathens Abgang rutschte übrigens ausgerechnet Gstrein in die Top 15 der Weltrangliste. Eine gute Startnummern-Ausgangsposition für den Winter. Der Slalom in Gurgl ist nicht nur im ORF, sondern auch in Deutschland, der Schweiz, Norwegen, Italien, Kroatien, Slowenien und auf Eurosport live im TV zu sehen. Sportkrone.at berichtet wie gewohnt per Live-Ticker.