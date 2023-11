Wird es jemals wieder Frieden geben können?

„Krone“: Das Blutbad der Hamas ist jetzt fast genau einen Monat her. Wie geht es Ihnen heute, 3000 Kilometer weit weg vom Ort des Geschehens?

Or Iachbes: Können wir bitte per Du sein? - Es geht mir nicht besonders gut. In Israel hatte ich nachts Albträume und tagsüber Wutausbrüche. Ich bin verwirrt und instabil und deshalb in psychotherapeutischer Behandlung. Seit ich in Wien bin, geht es mir ein bisschen besser, aber nicht aufgrund der Entfernung, sondern weil mein Bruder hier ist. (Or nimmt Kerens Hand.) Ich vermisse Israel.