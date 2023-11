Ex-Bayern-Profi beendet Karriere mit 29 Jahren

„Was hält die Welt noch für dich bereit?“

Warum Raeder schon mit 29 Jahren einen Schlussstrich zieht? Raeder gegenüber „Sportbild“: „Viele Torhüter sind in meinem Alter auf ihrem sportlichen Höhepunkt. Aber ich habe am Ende in Duisburg kaum noch gespielt und mir viele Gedanken gemacht, ob ich noch weitermachen möchte.“ Angebote aus dem Ausland gab’s zwar, aber ihn habe „nichts hundertprozentig überzeugt und ich habe mich gefragt: Was hält die Welt noch für dich bereit?“