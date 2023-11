15 Jahre nach Tat ist geklärt: So starb Anna T.

Am 4. Oktober 2008 wurde in einem Waldstück von Völkermarkt in Kärnten die damals unbekannte Leiche einer Frau entdeckt. Es dauerte exakt 15 Jahre - bis zum 4. Oktober 2023 -, um die Identität des Opfers zu klären, den Mörder zu überführen und letztlich rechtskräftig schuldig zu sprechen.