LASK gegen Union Saint-Gilloise ab 18.45 Uhr LIVE

Bei Halbzeit der Gruppenphase steht der LASK in der Fußball-Europa-League noch mit leeren Händen da. Wollen die Linzer die Chance auf den Aufstieg oder zumindest den Umstieg in die Zwischenrunde der Conference League wahren, muss heute ein Heimsieg gegen den belgischen Tabellenführer Royale Union Saint-Gilloise her. Der LASK baut dabei auf den Heimvorteil in der Raiffeisen Arena.