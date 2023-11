Nach Braathen: Nun tritt Speed-Fahrer zurück!

Konkret handelt es sich um Federico Simoni. Der 26-Jährige stand zuletzt vergangenen Winter in Gröden das letzte Mal auf einer Weltcupstrecke, ehe er im Jänner im Europacup in Sella Nevea heftig stürzte. Von diesem scheint er sich vor allem mental bis dato nicht erholt zu haben und verkündete via Instagram seinen Rücktritt.