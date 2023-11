Waffen vom Balkan: „Ein Fass ohne Boden!“

Insgesamt 30 AK-47-Sturmgewehre, 30 Kilo Munition und Unmengen an Handgranaten - dass der jüngst auf der Tauernautobahn gestoppte Wohnwagen (die „Krone“ berichtete) mit illegaler Ware aus Serbien voll war, überrascht die Ermittler nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass der angeblich beauftragte Lenker (er will nicht gewusst haben, was er transportiert) aus Slowenien stammt.