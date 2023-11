Marcel Sabitzer: „Man fragt sich: ‚Was ist los?‘“

In der Premier League liegen die „Red Devils“ aktuell nur auf Rang acht. Auch in der Champions League steht man unter Druck, rangiert hinter dem FC Bayern München (9 Punkte) und Galatasaray Istanbul (4) nur auf Platz drei mit drei Zählern. Am Mittwoch muss gegen den FC Kopenhagen (1) ein Sieg her. „Sie tun mir leid, denn es sind alles gute Jungs, die extrem erfolgshungrig sind“, so Sabitzer.