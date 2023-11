Bayern-Gegner will offenbar Boateng verpflichten!

Das Hin und Her rund um die Personalie Jerome Boateng nimmt kein Ende. Nachdem zuletzt wieder Gerüchte laut geworden waren, der FC Bayern wolle den Verteidiger nach Matthijs de Ligts Ausfall doch in den Profi-Kader holen, soll nun ein direkter Konkurrent der Münchner an Boateng interessiert sein.