Boateng beim FC Bayern offenbar wieder Thema

De Ligt fehlt mehrere Wochen

Die hatte in den vergangenen Wochen nämlich gleich mehrere Ausfälle zu verkraften - vor allem in der Abwehrkette. Zuletzt erwischte es Matthijs de Ligt, der bei der Pokal-Pleite gegen Saarbrücken (1:2) eine Verletzung am Kapsel-Apparat im rechten Knie erlitt. Der Niederländer wird den Münchnern zwischen vier und sechs Wochen lang fehlen.