Von 0:2 auf 3:2! ASV und Neo-Papa durften feiern

Das Spiel der Runde der „Kärntner Krone“ - wieder mit exklusiver Fotostrecke - hatte es in sich. In der Unterliga Ost empfing Kärntner-Liga-Absteiger und Tabellenschlusslicht Maria Saal am vergangenen Samstag den Vorletzten ASV zum Kellerduell. Die Heimischen trennten sich fünf Tage vor dem Spiel von ihrem Coach Martin Janeschitz.