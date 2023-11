Heiße Kämpfe in Polit-Schlacht um Generalspark

Allentsteig zahlt für Fläche in stadtkernnähe 5,90 Euro

„Was heißt hier überteuert? Wir zahlen 5,90 Euro pro Quadratmeter – und das in Zentrumsnähe“, betont Koppensteiner in Richtung Kainz, dass es zumindest in der Gemeinde nicht um die Partei, sondern um die Bevölkerung gehen solle. Nur wenn Allentsteig das Areal kaufe, sei gesichert, dass dort nur das passiere, was die Bevölkerung will. Mit der Bürgerinitiative gäbe es gute Gespräche, man stehe vor einer Einigung. So wird für das besondere Areal in unmittelbarer Nähe des Natura 2000-Gebietes am TÜPL sogar angedacht, einen Naturparkverein zu gründen und Führungen anzubieten.