Warum Stadt nun doch keine Volksbefragung macht

Für Allentsteigs FPÖ-Stadtrat Alois Kainz, müsse die Volksbefragung durchgeführt werden, weil weit mehr als zehn Prozent der Bürger Allentsteigs (mit 500 sind es fast dreimal so viele) den Initiativantrag unterschrieben haben. Er wirft Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) vor, „Winkelzüge“ zu versuchen, um die Befragung zu verhindern. Der Stadtchef würde in der Diskussion „Schreckensszenarien aufbauen“, so Kainz.