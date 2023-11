GAK gewinnt und enteilt der Konkurrenz

Die Grazer waren gegen Stripfing in der ersten halben Stunde noch leicht unterlegen, doch mit einem Doppelschlag stellten sie die Hackordnung her. Marco Gantschnig in der 33. Minute mit seinem vierten Saisontreffer und Markus Rusek nach einem Traumtor (37.) sorgten für klare Verhältnisse. Rusek gaberlte sich rücklings zum Tor stehend den Ball auf und schoss ihn volley ins gegnerische Gehäuse.