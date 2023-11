„Ziemlich schwer, wenn du nicht aus Europa kommst“

Die beste Nachricht bekamen die Fans und die Fahrer in Brasilien noch vor der ersten Trainingsrunde auf dem legendären Kurs in Interlagos. Die Formel 1 verlängerte pünktlich zum großen PS-Karneval in São Paulo den Vertrag bis 2030. „Dieser ikonische Kurs gehört zu den Favoriten der Fahrer und Fans auf der ganzen Welt. Er verkörpert alles, was am Rennfahren so großartig ist“, sagte Königsklassen-Geschäftsführer Stefano Domenicali.