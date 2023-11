Formel 1: Jetzt ist jeder Punkt Millionen wert

Die Titelentscheidungen in der heurigen Saison sind längst gefallen. Red Bull Racing jubelt über den Gewinn des Konstrukteur-Pokals und gemeinsam mit Superstar Max Verstappen über dessen dritte „Krone“ in der Fahrerwertung in Folge. Doch gerade in der Teamwertung geht’s in den verbleibenden Rennen (Brasilien samt Sprint, Las Vegas und Abu Dhabi) noch um viel, sehr viel Geld.