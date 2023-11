KV-Streit: ÖGB erteilt Metallern Streikfreigabe

Die Jugendorganisation der Gewerkschaft (PRO-GE Jugend) veranstaltete am Donnerstagvormittag im Vorfeld der vierten Verhandlungsrunde eine Medienaktion vor der Wirtschaftskammer in Wien. Die PRO-GE Jugend fordert einen „respektvollen“ Lohnabschluss für die jungen Beschäftigten in der Metallindustrie und eine bessere Einstufung der Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen, teilte sie in einer Aussendung mit.