ÖSV-Athlet Strolz steigt auf lange Latten um

Der Sprung in ein neues Abenteuer: Johannes Strolz, Doppel-Olympiasieger von Peking, steigt auf die langen Latten um und soll schon bei der ersten Saison-Abfahrt am 11. November in Zermatt mit dabei sein. Für diese Woche sind zwei Trainingstage der Speed-Herren auf dem Rettenbachferner in Sölden geplant.