Aufregung um „Stopp“ für Raich: Jetzt reagiert ORF

Ein „Stopp“ für Benjamin Raich im ORF sorgt für Aufregung. Der Ex-Ski-Profi sprach am Sonntag in Sölden mit ORF-Moderator Rainer Pariasek über den Skisport in Zeiten des Klimawandels, schließlich hatten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ zuvor die Zufahrtsstraße auf dem Rettenbachferner für kurze Zeit blockiert.