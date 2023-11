Falsche Anwälte ergaunerten Visa für die EU

Behörden lehnten einen Antrag ab

Und sich auch noch immer im Schengenraum aufhalten. Den heimischen Behörden ist der Betrugsfall bekannt – wenn auch die Zahl der Verdächtigen abweicht: „Nach aktuellem Kenntnisstand können wir bestätigen, dass 35 Personen nach Vorlage eines Schreibens ein Visum bei der österreichischen Botschaft in Islamabad beantragt haben. Bei den Anträgen wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Konsultationen mit dem Innenministerium und allen anderen Schengen-Mitgliedsstaaten durchgeführt. In einem Fall haben diese zu einer Ablehnung geführt“, heißt es dazu aus dem Außenministerium in Wien.