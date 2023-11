Großer Ärger über neuerlich verzögerten Bahnausbau

„Das ist doch nicht zu glauben“, ringt Martin Hajart um Fassung. Die Präsentation des neuen ÖBB-Rahmenplans am Montag stößt dem Linzer Verkehrsreferenten noch zwei Tage danach sauer auf. Denn was Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) da verkündete, seien „Ungerechtigkeiten“, die Hajart so nicht hinnehmen will.