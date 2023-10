450.000 Euro: Strafbefehl gegen Alexander Zverev

Das Amtsgericht Berlin legte eine Geldstrafe von je 90 Tagessätzen zu je 5000 Euro fest - also 450.000 Euro. „Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Über die strafrechtliche Verurteilung entscheidet ausschließlich das Gericht in einem in der Strafprozessordnung geregelten Verfahren“, so das Gericht.