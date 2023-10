Traum-Finale: Medwedew gegen Sinner ab 14 Uhr LIVE

Wien hat sein „Traum-Finale“ und Daniil Medwedew fehlt noch ein Sieg zum Double bei den mit 2,559 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien. Der topgesetzte Russe besiegte am Samstag vor rund 9600 Fans den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4,7:6(6) und erreichte damit sein neuntes Finale in diesem Jahr.