„Es war schwer vorstellbar, den Rekord zu brechen“

Geschlossene Vorhänge im obersten Rang, nur halbgefüllte Tribünen und nur zwei bis drei Top-20-Spieler am Start - diese Tage gehören in Wien endgültig der Vergangenheit an. Seit Herwig Straka 2008 das Amt des Turnierdirektors übernahm, ging es stetig aufwärts. Ein Highlight war 2014 das Kommen des Grand-Slam-Champions Andy Murray, im Jahr darauf wurden die Erste Bank Open zum ATP-500-Turnier aufgewertet. Ein goldrichtiger Weg.