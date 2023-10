Erste Bataillonschefin beim Heer zieht Bilanz

Mit den Kommandos „Habt-Acht“, „Links um“ und „Im Schritt Marsch“ trainieren Teile des Stabsbataillons 6 für Feierlichkeiten wie am vergangenen Nationalfeiertag im Hof der Standschützen-Kaserne in Innsbruck. Am Truppenübungsplatz Lizum-Walchen üben zeitgleich andere Soldatinnen und Soldaten das scharfe Schießen mit dem Sturmgewehr 77 und dem Maschinengewehr 74. Und unweit des Obernberger Sees am Brenner haben wiederum andere Grundwehrdiener ihre sogenannte Feldlagerwoche, bei der das Leben im Freien und militärische Fertigkeiten für den Ernstfall geprobt werden.