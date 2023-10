Einst PaZult - nun ist er schon längst PaKult!

Kein echtes Abschlusstrainig

Was sich Peter also am heutigen Samstag gegen die Tiroler (die zuletzt fünf Pleiten in Folge erlitten) wünscht? „Dass wir das umsetzen, was wir können. Und dass wir sie ja nicht unterschätzen - aber da habe ich die Jungs schon gewarnt, das ist meine Aufgabe“, betont das Geburtstagskind, der zur knappen Personal-Situation auch kein echtes Abschlusstraining hatte: Aufgrund der gestrigen Schauer stand der Übungsplatz unter Wasser, schwitzte man nur indoor. „Macht nix, wir kennen unsere Abläufe“, so Pacult, der immerhin wieder Zweier-Goalie Marco Knaller zur Verfügung hat.