Schmid ruft Pacult an: Was für ein Telefonat!

„Der Grantler schon wieder“, schmunzelt Manfred Schmid. Und erntet prompt einen gewohnt mäßig diplomatischen Konter: „Ich bin kein Grantler, du Eierkopf!“ Sein Gesprächspartner am Ende der anderen Leitung: Kollege und Freund Peter Pacult. Die beiden Wiener Schmähbrüder duellieren einander am Samstag im Kärntner Derby in der Bundesliga - Pacult als Austria-Klagenfurt-Trainer, Schmid als WAC-Trainer. Im Zuge der Interview-Aufzeichnung mit Schmid und Michael Fally kam es zu einem schwer kultverdächtigen Telefonat, das wir hier (im Video oben ca. ab Minute 03:10) in voller Länge ausspielen.