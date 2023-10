Das Ziel des LASK wird nun zur Herkules-Aufgabe

In dem man trotz starker Leistung in Halbzeit eins das 1:2 in der letzten Minute (94.) kassiert hatte. Luckeneder verschuldete den unglücklichen Elfer (84.) zum 1:1. Mit null Punkten liegt der LASK nach Halbzeit des Grunddurchgangs an der letzten Stelle. „Wir geben nicht auf. Solange es rechnerisch möglich ist, kämpfen wir“, sagt Coach Thomas Sageder. Aber wie realistisch ist ein Überwintern in Europa? Die „Krone“ wagt eine Prognose.