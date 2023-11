Welche Rolle spielt Wissenschaft für Sie?

Wissenschaften durchziehen sämtliche Bereiche unseres Lebens, ob nun in der Medizin, in der Wirtschaft, oder in der Technik. Durch wissenschaftliche Entdeckungen und Innovationen wurden Technologien entwickelt, die unseren Alltag prägen und teilweise für immer verändert haben, angefangen von der Glühbirne über den Herzschrittmacher bis zum Internet. Die Wissenschaft trägt auch dazu bei, Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel oder Krankheiten zu finden. Sie verbessert ergo unsere Lebensqualität und formt unsere Zukunft. Was ist für Sie die wichtigste Erfindung überhaupt? Gibt es einen Wissenschafter oder eine Wissenschafterin, die Sie als besonders herausragend erachten? Diskutieren Sie mit der Community darüber in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Beiträge!