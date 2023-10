Wien verzaubert Fans bei der Tennis-Party

Matilda (12), Nummer drei ihrer Altersklasse in der Ukraine, staubte ein Selfie mit Landsfrau Elina Switolina, Ehefrau von Gael Monfils, ab: „Sie ist so toll, tut so viel für unser Land und hilft den ukrainischen Menschen sehr.“ Matilda reiste mit Trainer Bogdan per Auto nach Wien, blieb zwei Tage. Und holte sich so Abstand vom Leid in ihrer Heimat. „Tennis tut sehr gut, um auf andere Gedanken zu kommen.“