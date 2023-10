Die edlen Tropfen des fruchtbaren Kärntnerlandes

Wild: „Auslöser für den modernen Weinbau in Kärnten war der Obstbauberater Herbert Gartner. Er hat 1972 einen Weingarten in Burgstall bei St. Andrä angelegt. Kurz darauf wurden auch auf der Seewiese in Klagenfurt Weinreben gepflanzt.“ Danach geht es Schlag auf Schlag – in der Landwirtschaftskammer wird die Ausbildung zum Kärntner Winzer- und Kellerwart eingeführt (mittlerweile gibt es 650 Absolventen). 2003 erfolgt die Gründung des Weinbauverbandes, dem heute 165 Winzer und Betriebe angehören.