„Wödmasta“ wäre stolz auf Pacult

Mit dem 3:2 in Wien gegen Rapid lieferte „PP“ sein x-tes Meisterstück, vom Auftreten her spielt der Wiener längst in einer eigenen Liga. Während viele seiner Kollegen im weißen Slimfit-Hemd theatralisch in der Coachingzone dirigieren und in Geheimsprache mit ihren „Laptop-Assistenten“ kommunizieren, sitzt Pacult im X-Large-Klub-Sweater tiefenentspannt auf der Bank, nimmt Traumtore wie das 2:1 durch Sinan Karweina oder das 3:1 durch Aaron Sky Schwarz mit stoischer Miene zu Kenntnis, macht mit seiner grantelten Art jedes Interview zum Erlebnis. Keine Großkotzigkeit, keine von PR-Beratern vorgegebenen Plattitüden, einfach authentisch, erfolgreich und menschlich. Immer öfter kommen Züge von seinem Lehrmeister Ernst Happel durch, Pacult entwickelt sich zu einem unverwechselbaren Markenzeichen. „Wödmasta“ Happel wäre stolz auf ihn, weil Pacult es schafft, die alte Fußball-Kunst am Leben zu erhalten.