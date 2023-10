„Indika“: Opium für das russische Volk

In „Indika“ schlüpfen Spieler in die Kutte einer Nonne gleichen Namens und brechen auf zu einer „überwältigenden Reise, in der sie die Dualität von Gut und Böse erkunden und erfahren müssen, dass nichts absolut ist“, wie 11 bit studios mitteilte. Im Kern ist „Indika“ demnach ein Third-Person-Adventure, das Erkundigung mit Umgebungsrätseln und einem Hauch Platforming vermischt. Themen wie Sünde, Trauer und moralische Dilemmata seien jedoch tief in der Geschichte des in einem alternativen Russland des 19. Jahrhunderts angesiedelten Spiels verankert, sodass dieses „über traditionelles Gaming hinausgeht und eher einem Arthouse-Film ähnelt, der gesellschaftliche Normen hinterfragt, statt nur oberflächliches Entertainment zu liefern.“