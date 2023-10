Wunderstürmer der deutschen Liga: Diagnose ist da

Der Franzose hatte sich am Samstag beim 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin in der ersten Halbzeit eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und musste ausgewechselt werden. Nicht ohne zuvor als Torschütze geglänzt zu haben, versteht sich. Guirassy hält jetzt nach acht Runden bei 14 Toren - so einen Schnitt konnte noch überhaupt niemand vor ihm aufweisen. Jetzt haben Harry Kane und Co. zumindest „ein paar Wochen“ die Gelegenheit, den Abstand in der Torschützenliste zu verkürzen. So verkündet‘s der VfB Stuttgart in einer offiziellen Aussendung.