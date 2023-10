Schröder: USA haben Friedensschluss verhindert

„Die mussten bei allem, was sie beredet haben, erst bei den Amerikanern nachfragen“, meinte Schröder am Samstag gegenüber der „Berliner Zeitung“. Ähnliche Vorwürfe gegen die USA hatte die Kremlführung in der Vergangenheit erhoben. Worauf Schröder seine Einschätzung konkret stützt, ließ er in dem Interview offen. Der 79-Jährige steht im Kreuzfeuer der Kritik, weil er sich trotz des Krieges in der Ukraine zur Freundschaft mit Putin bekennt. Der deutsche Ex-Kanzler unterhielt nach seiner Amtszeit enge wirtschaftliche Verbindungen mit Russland. Er war fast fünf Jahre lang Aufsichtsratschef beim russischen Energieriesen Rosneft und gab sein Amt im Mai 2022 ohne Angaben von Gründen auf.