52.000 Fans bei Zweitliga-Kracher - gratis!

„Fortuna für alle“ lautete das (zukunftsträchtige?) Motto. Dahinter steht ein Sponsoren-Deal, der es den Fans tatsächlich ermöglicht, drei ausgewählte Spiele in dieser Saison völlig gratis zu besuchen. Nicht weiter verwunderlich, dass die Hütte voll war - und noch einmal gefüllt werden hätte können, so viele Bewerbungen um die kostenlosen Tickets trudelten in der Vereinszentrale ein. „Mit ‚Fortuna für alle‘ wollen wir auch neue Fans begeistern“, hatte Fortuna-Chef Alexander Jobst vor dem Spiel der „Bild“ erklärt: „Egal aus welcher Gesellschafts- oder Einkommensschicht. Entscheidend ist aber auch unsere Prämisse ‚Treue wird belohnt‘.“