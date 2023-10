Thunberg zeigt sich mit Palästinensern solidarisch

„Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern“, schrieb Greta Thunberg am Freitag auf X (früher Twitter). Auf dem Foto ist sie mit anderen jungen Frauen zu sehen, die ebenfalls Schilder mit Aufschriften wie „Free Palestine“ und „This Jew stands with Palestine“ (übersetzt „Freies Palästina“ und „Diese Jüdin steht Palästina bei“) in die Höhe halten.



Hier sehen Sie den Beitrag von Greta Thunberg.