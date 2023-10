„Irgendwann zipft’s einen dann halt an“

„In erster Linie Trainer“

Damit man in der aktuellen Spielzeit kein schmerzliches Déjà-vu erlebt, holte man im Frühjahr den Ex-Admiraner Stefan Kogler zurück nach Scheibbs. Er soll für die nötige Ruhe und Konstanz sorgen – nicht nur von der Seitenlinie aus. „In erster Linie ist er natürlich Trainer, hin und wieder schenkt er sich aber noch ein paar Minuten auf dem Platz – wenn ihm kalt wird zum Beispiel“, meint Pemsel lachend über seinen Heimkehrer. Auch beim überzeugenden 5:0-Heimerfolg gegen Sonntagberg am vergangenen Wochenende kam Kogler zum Einsatz, musste sich beim Stand von 3:0 in der 70.Minute aber nicht mehr verausgaben.