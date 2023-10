Ad-hominem: Scheinargument auf persönlicher Ebene

Als Angriffsfläche bieten sich sämtliche Eigenschaften der jeweiligen Person an. Ob nun das Aussehen, das Geschlecht, der soziale Status oder einzelne Charaktereigenschaften; all das kann plötzlich aufs Tapet gebracht und mit deren Ansicht verknüpft werden, obwohl es in diesem Zusammenhang völlig irrelevant ist und nur ablenkt. Scheinargumente dieser Art werden dabei oft auch bewusst überspitzt und polemisch formuliert. Das führt dann dazu, dass man sich als Angesprochener dazu bemüßigt fühlt, sich zu erklären und zu rechtfertigen. Der eigentliche Diskussionsinhalt wird so zum Nebenschauplatz.