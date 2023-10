Cisco warnt vor Schwachstelle in eigener Software

Erste Versuche, die Schwachstelle in der Software IOS XE auszunutzen, seien bereits zum 18. September zurückverfolgt worden, berichteten Sicherheitsforscher von Cisco Talos. Am 12. Oktober seien weitere Aktivität festgestellt worden, bei der sich die unbekannten Angreifer die Möglichkeit sicherten, beliebige Befehle auf Systemebene auszuführen. Netzwerk-Administratoren wird unter anderem empfohlen, dringend nach neu geschaffenen Accounts in ihren Systemen zu suchen.