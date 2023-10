Glanz in den Augen - daher auch kein Rapid-Veto

Die Team-Rückkehr von Guido Burgstaller erinnert an den Herbst 2001. Drei verpasste Anrufe am Handy von Zeljko Vukovic, die Botschaft auf der Mailbox lautete: „Wir brauchen dich!“ Der Verteidiger des FC Kärnten ließ die Nummer des Anrufers checken, glaubte an die Comedyhirten. Doch es war Otto Baric, der Teamchef. Neun Spieler hatten ihm für das entscheidende WM-Quali-Spiel in Israel aus Terror-Angst abgesagt, so kam Vukovic mit 39 Jahren zum Teamdebüt …