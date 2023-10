„Keine Chance? Dann müsste ich gar nicht antreten“

„Ganz ehrlich? Ich hatte noch niemals zuvor eine so gute Vorbereitung, wie diesen Sommer und stehe jetzt besser da als jemals zuvor“, verrät Noel Zwischenbrugger. Kein Wunder, kam der 22-jährige Mellauer doch erstmals in seiner Karriere in den Genuss, ein Schneetrainingslager in Südamerika zu absolvieren - das ihn restlos begeisterte. „Unglaublich, was wir in Ushuaia für tolle Möglichkeiten zum Trainieren bekommen haben.“