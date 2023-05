Hirscher-Coach soll Aufsteiger weltcupreif machen

Eigentlich wäre geplant gewesen, dass Noel Zwischenbrugger vorige Woche nochmals in Sölden auf die Skier steigt. „Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag am Gletscher aber 30 Zentimeter nassen Schnee gegeben hat, mussten wir rasch erkennen, dass es so nichts bringt und sind wieder abgereist“, schildert der Vorarlberger, der so um den ersten Kurs mit seiner neuen Trainingsgruppe kam.