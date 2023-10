Zehntausende Palästinenser flüchten in Sackgasse

UN kritisieren Israel

Guterres schrieb dazu auf X, vormals Twitter: „Mehr als eine Million Menschen durch ein dicht besiedeltes Kriegsgebiet an einen Ort zu bringen, an dem es keine Nahrungsmittel, Wasser oder Unterkünfte gibt, während das gesamte Gebiet des Gazastreifens belagert wird, ist extrem gefährlich - und in einigen Fällen einfach nicht möglich.“ UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte dazu: „Zivilisten müssen geschützt werden. Wir wollen keinen Massenexodus von Gaza-Bewohnern erleben.“